05.12.2021
20:46
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Желток

Веселое массовое купание в морозном Оймяконе

На днях в Оймяконе открылся зимний купальный сезон 🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️🏊‍♂️

В Оймяконе -57° 🥶 Самое время искупаться!

Названные моржами жители Якутии показали дорогим гостям, как они отважно купаются зимой на реке Индигирка.

Как сообщают очевидцы, гости купаться не рискнули.

Источник: Видео: Ульяна Захарова
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