Веселая фотосессия Аяны Николаевой

Сестра Ил Дархана разместила в своем тгк Аяна Николаева фотосессию и написала:

Давно не было фоточек. Тем более одну из них где-то здесь я уже видела) Вездесущие админы тележек палят. Была весёлая творческая фотосесия у замечательного фотографа Туяры Андреевой (фотостудия Sunny_fotostudio). Стилист огоньский Айаал Корякин. В белом сногсшибательная модель Александра Ефремова.