09.06.2022
21:49
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Светская хроника

Веселая фотосессия Аяны Николаевой

Сестра Ил Дархана разместила в своем тгк Аяна Николаева фотосессию и написала:

Давно не было фоточек. Тем более одну из них где-то здесь я уже видела) Вездесущие админы тележек палят. Была весёлая творческая фотосесия у замечательного фотографа Туяры Андреевой (фотостудия Sunny_fotostudio). Стилист огоньский Айаал Корякин. В белом сногсшибательная модель Александра Ефремова.

Фото: тгк Аяна Николаева
Источник: тгк Аяна Николаева

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