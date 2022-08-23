23.08.2022
14:49
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Якутия

Весь труд насмарку: сенокосные угодья в Якутии уходят под воду

Из-за обильных проливных дождей и увеличения уровня воды в реках подтоплены сенокосные и пастбищные угодья — передает телеграм-канал Yakutsk News.

Якутяне спасают сено, как могут.

Смогут ли тем, что успели спасти, животноводы хозяйства кормить зимой коров — неизвестно.

Под угрозой затопления и техника, которая сейчас находится в водном плену.

Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/yakutsk_newss

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