Весь труд насмарку: сенокосные угодья в Якутии уходят под воду

Из-за обильных проливных дождей и увеличения уровня воды в реках подтоплены сенокосные и пастбищные угодья — передает телеграм-канал Yakutsk News. Якутяне спасают сено, как могут. Смогут ли тем, что успели спасти, животноводы хозяйства кормить зимой коров — неизвестно. Под угрозой затопления и техника, которая сейчас находится в водном плену.

Фото: Из соцсетей https://t.me/yakutsk_newss Источник:

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