15.06.2020
17:30
118

Финансы

Весь июнь клиенты АЭБ могут погасить долги без пени

Алмазэргиэнбанк продлил до конца июня акцию по отмене штрафов на потребительские и ипотечные кредиты для физических лиц, кредитные карты и овердрафты при наличии просроченной задолженности по основному долгу и процентам.
Заемщику достаточно лишь оплатить просроченную задолженность, а дальше уже войти в плановый график погашения без долгов.
Условия отмены пени: полная оплата просроченной задолженности по основному долгу и процентам, наличие заявления о списании пени.

Специальное условие отмены пени действует по кредитам с просроченной задолженностью по основному долгу свыше 50 дней. В этом случае размер пени снижается частично – пропорционально погашенной просроченной задолженности по основному долгу и процентам.
Заявление на списание пени принимают специалисты в офисах АКБ “Алмазэргиэнбанк” АО для физических лиц и операторы бесплатной горячей линии по номерам телефонов 8-800-100-34-22 и 8(4112)34-22-22.

Напомним, что в данное время в Якутске работают четыре дежурных офиса АЭБ. По обслуживанию физических лиц – на проспекте Ленина, 10, на улице Дзержинского, 26/4 и на проспекте Ленина, 22. Также открыт офис для юридических лиц на проспекте Ленина, 1. Кроме того, функционируют все отделения в районах республики, а также во Владивостоке, Хабаровске, представительство в Москве.

Источник: Служба по связям с общественностью АЭБ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх