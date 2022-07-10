10.07.2022
00:19
190

Происшествия

Спасатели Службы спасения РС (Я) вылетели в Суордах

9 июля в 23.30. спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) на вертолете авиакомпании «Полярные авиалинии» вылетели из п. Батагай в с. Суордах Верхоянского района для проведения эвакуации детей, жителей села и оказания всесторонней помощи населению.

В с. Суордах Верхоянского района из-за выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах произошел подъем уровня воды с превышением критической отметки, в результате чего подтоплены дворовые территории и жилые дома.

В администрации МО «Суордахский наслег» организована круглосуточная работа оперативного штаба.  

Источник: Пресс-служба ГБУ РС (Я) «Служба спасения РС (Я)»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх