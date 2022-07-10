Спасатели Службы спасения РС (Я) вылетели в Суордах

9 июля в 23.30. спасатели Верхоянского поисково-спасательного отряда Службы спасения РС (Я) на вертолете авиакомпании «Полярные авиалинии» вылетели из п. Батагай в с. Суордах Верхоянского района для проведения эвакуации детей, жителей села и оказания всесторонней помощи населению.

В с. Суордах Верхоянского района из-за выпадения обильных осадков в верховьях реки Дулгалах произошел подъем уровня воды с превышением критической отметки, в результате чего подтоплены дворовые территории и жилые дома.

В администрации МО «Суордахский наслег» организована круглосуточная работа оперативного штаба.