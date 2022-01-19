19.01.2022
21:51
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Происшествия

Вертолет с водолазами вылетел на место провала под лед трактора «Алмазов Анабара»

Четыре водолаза МЧС доставит самолет Ан-24 в Жиганский район, где провалился под лед трактор с двумя людьми при пробивке технологической трассы от базы Джарджан в сторону поселка Жиганск на реке Лене, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я).

С участка Верхнее Молодо в Булунском районе вылетит вертолет Ми-8 компании АЛРОСА, чтобы доставить следственно-оперативную группу. Запланированы оперативно-следственные мероприятия на месте провала, определение обстоятельств происшествия, характера местности, а также глубины реки на месте провала и расстояния от берегов, для определения возможности проведения водолазных работ.

Провалился под лед Лены трактор «Алмазов Анабара» — МЧС

Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РС(Я).
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