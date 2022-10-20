Вертолет приземлился посреди города: Что случилось?

Окружное шоссе, вертолетная площадка. Приземлился вертолет, и подъехали скорые. Из скорой на каталке затащили коробки в вертолет, а оттуда что-то вынесли в одеяле.

Фото: видео - соцсети Источник: PRyanaya Якутия

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