20.10.2022
14:06
156

Происшествия

Вертолет приземлился посреди города: Что случилось?

Окружное шоссе, вертолетная площадка. Приземлился вертолет, и подъехали скорые. Из скорой на каталке затащили коробки в вертолет, а оттуда что-то вынесли в одеяле.

Фото: видео - соцсети
Источник: PRyanaya Якутия

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