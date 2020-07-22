Вертолет Ми-8 вылетел в сторону села Алеко-Кюель для ликвидации ЧС

Вертолет Ми-8 вылетел в сторону села Алеко-Кюель Среднеколымского района для ликвидации ЧС, передает телеканал «Якутия24» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета.

Сегодня, 22 июля, в 9 часов утра из Среднеколымска вылетел вертолет Ми-8 АК «Полярные авиалинии» для доставки сил и средств местного звена ЯТП РСЧС по ликвидации чрезвычайной ситуации в селе Алеко-Кюель.

В Среднеколымском районе действуют 3 очага пожара. Ведется тушение на западном направлении в 3 километрах от поселка в местности «Талалаах» и «Булгуняхтаах». 20 июля проведен встречный отжиг и проложена минерализованная полоса с юго-восточной стороны в 3,5 километрах от села в местности «Илин-Кюнне», между озерами «Талалаах» и «Илин Талалаах».