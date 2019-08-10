10.08.2019
22:17
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Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в районе Чаяндинского нефтегазового месторождения в Республике Саха (Якутия), сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в субботу.

«Происшествие было в районе Чаяндинского месторождения. Вертолет совершал взлет и хвостом задел землю, после чего тут же сел. Пострадавших нет», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что вертолет принадлежит авиакомпании UTair.

Факт ЧП подтвердили ТАСС в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Ленского района республики.

Чаяндинское нефтегазовое месторождение расположено в Ленском районе и является одним из крупнейших на востоке России. Оно является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». 

Источник: https://tass.ru/proisshestviya/6751308
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