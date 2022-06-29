Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Якутии

Предварительно установлено, что 29 июня 2022 года в вечернее время вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда.

По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. На место выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Для оказания помощи направлен борт Ан-26. Дальнейшая информация уточняется.

На борту находились 3 члена экипажа и 20 сотрудников авиалесоохраны, состояние их здоровья уточняется.

Погибших нет.