29.06.2022
23:46
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Происшествия
Вертолет МИ-8 совершил жесткую посадку в Якутии
Предварительно установлено, что 29 июня 2022 года в вечернее время вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район Республики Саха (Якутия) и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда.
По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ. На место выехала следственная группа. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Для оказания помощи направлен борт Ан-26. Дальнейшая информация уточняется.
На борту находились 3 члена экипажа и 20 сотрудников авиалесоохраны, состояние их здоровья уточняется.
Погибших нет.
Фото: ЯСИА.
Источник: Старший помощник руководителя Восточного МСУТ СК России ПЕТРУШИНА Екатерина.
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