Вертолет Ми-8 АК Полярные авиалинии вылетел на поиски пропавшего самолета

На поиски пропавшего Ан-2 вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». На борту воздушного судна, кроме экипажа, находятся также 5 спасателей РПСБ (региональная поисково-спасательная база).

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