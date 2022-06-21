21.06.2022
17:38
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Происшествия

Вертолет Ми-8 АК Полярные авиалинии вылетел на поиски пропавшего самолета

На поиски пропавшего Ан-2 вылетел вертолет Ми-8 авиакомпании «Полярные авиалинии». На борту воздушного судна, кроме экипажа, находятся также 5 спасателей РПСБ (региональная поисково-спасательная база).

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Фото: ЯСИА
Источник: МЧС России по РС (Я)

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