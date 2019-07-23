Вертолет МЧС вылетел в Батагай

22 июля Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетел из города Якутска в поселок Батагай. На его борту — два плуга для распашки минерализованной полосы, 200 единиц индивидуальных рационов питания, запасные части к технике, используемой при тушении лесных пожаров.

По состоянию на 22 июля, в республике ведутся работы по тушению 13 лесных пожаров, из них действующих – 9: два пожара действуют в Верхоянском улусе – 381,00 га и в Горном улусе – 21,00 га, по одному в Кобяйском улусе – 4,00 га, в Ленском улусе – 65,00 га, в Мегино-Кангаласском улусе – 5,00 га, в Нюрбинском улусе – 0,30 га. Локализованы 4 пожара в Алданском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Хангаласском улусах.

В тушении пожаров привлечено всего 314 человек, в том числе 71 работник службы наземной охраны лесов, 174 парашютиста и десантника пожарных, 4 работника лесничества, мобилизовано 65 человек из числа местного населения, задействовано 28 единиц техники.

На труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории республики находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом ИСДМ-Рослесхоз 81 зарегистрированная термоточка в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Верхоянском, Усть-Янском, Эвено-Бытантайском, Горном, Жиганском, Мирнинском, Намском, Нерюнгринском, Нюрбинском, Кобяйском, Сунтарском, Таттинском, Томпонском, Усть-Майском районах. Общая площадь лесных пожаров составляет 411 071,00 га, из них лесной площади – 347 205,00 га, нелесная – 63 866,00 га.