Вернутся ли хлебные карточки?

Россиян предлагают накормить социальными продуктами. В нынешних непростых условиях важно поддержать товаропроизводителей и оперативно принять законы, которые помогут им эффективнее вести свою деятельность. В том числе организовать производство социальных групп продуктов — пишет «Парламентская газета» со ссылкой на председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолия Артамонова.

«Необходимо провести работу с банками, оценить нормы их прибыли при кредитовании, проанализировать правомерность существующих процентных ставок. Многие компании, которые нам доверяют, обеспокоены тем, что многие банки сдерживают кредитование инвестиционных проектов. С каждой из них необходимо отдельно вести разговор и принимать индивидуальные решения», — отметил сенатор.

С этим согласен и вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Потребительские характеристики недорогого хлеба должны быть, по его словам, на уровне: «То есть качество не ниже, чем любого другого хлеба. Просто он должен иметь более низкую цену» .

При этом производство социального хлеба может увеличиться в объемах, если будет запрос со стороны торговых предприятий. Если торговля говорит, что покупатели хотят побольше такого хлеба, значит, потребители и диктуют, что следует закупать, уточнил эксперт.

В то же время торговые сети и производители не должны пытаться чрезмерно заработать на социальном хлебе, считает Корбут. Если государство выделит на поддержку хлебопеков громадные суммы, то они должны идти по назначению, а не мимо потребителя (напомним, что на заседании Правительства 9 марта премьер-министр Михаил Мишустин пообещал, что кабмин выделит 2,5 миллиарда рублей на компенсацию части затрат предприятий на производство хлеба и хлебобулочных изделий).

Хотя более эффективным механизмом поддержки населения, по его мнению, могли бы стать продовольственные сертификаты: «Только прошу не путать с хлебными карточками, о которых мы знаем из фильмов про войну. То, что я предлагаю — это электронная карта, на которую государство перечисляло бы деньги нуждающимся в социальной поддержке малоимущим, делая тем самым доступным качественный хлеб».

Для минимизации издержек производителей социального хлеба Александр Корбут считает разумным часть затрат перенести на более дорогие сорта.

Существенную помощь могли бы оказать регионы.

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https://www.pnp.ru/social/rossiyan-predlagayut-nakormit-socialnymi-produktami.html