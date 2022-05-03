Вернуть незаслуженно обвиненному педагогу его доброе имя

Оглядываясь лет на 20 назад, я нередко задаю себе вопрос: смог бы я сегодня работать в школе? А ведь у меня солидный педагогический стаж – 27 лет, и большую часть из них я отдал работе с детьми-сиротами. Трудился в Курбусахской школе-интернате, в Тойбохойском детском доме, Республиканской специальной школе закрытого типа в с.Хатассы. Воспитывал детей-сирот, ребят, лишенных материнской ласки и отцовской опеки, не получивших должного семейного воспитания, начальных знаний в юном возрасте. И очень сложно было вводить их в коллективную жизнь, догонять школьную программу, приучать к дисциплине и самостоятельности.

Когда я только начинал свою педагогическую деятельность в середине 70-х гг. прошлого столетия, в школах было еще довольно много мужчин. И не только в традиционных для представителей сильного пола предметах – физкультуре, НВП или трудовом обучении, или в администрации. Очень многое в воспитании мальчишек с упущенными возможностями могут сделать мужчины – учителя гуманитарных дисциплин. Именно они могут закладывать в ребятах нравственные начала.

Но с каждым годом мужского пола в учебных заведениях становилось все меньше. Причин этому много – перманентно снижающийся социальный статус педагогов, низкая заработная плата, наметившаяся в начале 70-х годов и стремительно нарастающая алкоголизация населения, не миновавшая и учительскую среду.

Подрастающего человека с самого его рождения и до выхода в самостоятельную жизнь стали сопровождать одни женщины – начиная с детских яслей и садика, в школах, средних учебных заведениях и вузах… И, соответственно, юный гражданин вырастал с определенной толикой женского мировосприятия и психологии.

На подобные недостатки советского периода с наступленим новой социально-экономической формации стали накладываться еще и реалии нового смутного времени. Я ушел из школы в самом начале тысячелетия, когда в ней еще сохранялись остатки советской педагогики. В своей повседневной работе мы руководствовались этикой советского учителя, интересами коллектива и своих воспитанников. Но настали новые времена, когда в обиход вошли совершенно новые понятия: ОГЭ, ЕГЭ, превалирующие над обязанностями права детей и, как вершина пирамиды, ювенальная юстиция. В последние годы все сильнее становилось стремление к так называемым европейским ценностям, внедрялись такие чуждые нам понятия и законы.

Заглянем в Википедию: «Под системой ювенальной юстиции (ювенальной системой) в России понимается теоретико-правовая конструкция, включающая комплекс механизмов, нацеленных на реализацию и обеспечение на основе установленных законом процедур прав, свобод и законных интересов несовершеннолетнего и реализующихся в рамках деятельности специализированных служб и учреждений ювенального профиля. В системе защиты прав несовершеннолетних ювенальной юстиции отведено центральное место».

В нашей стране это положение зачастую толкуется односторонне – принимается во внимание только позиция несовершеннолетнего и его окружения. Последствия этого мы видим сегодня. И сегодня я с грустью вздыхаю, когда читаю в газетах или интернете истории, которые повсеместно происходят с педагогами.

В работе я прежде руководствовался своим правилом: воспитание трудных подростков зиждется на трех китах – труд, спорт и внеклассные занятия. Поскольку многие наши воспитанники имели пробелы практически по всем учебным предметам, бессмысленно было требовать с них высокую успеваемость сегодня и сейчас. Нужно было это делать исподволь, в коллективе, с помощью одноклассников и воспитателей постепенно подтягивая их знания. Стимулировать желание учиться успехами в других сферах школьной жизни. У каждого ребенка есть свои искорки таланта, нужно суметь вовремя их разглядеть и раздуть эти искорки. Вот поэтому я обращал особое внимание на развитие их творческих способностей, физической подготовки или трудовых навыков. В итоге мы воспитывали ребят, готовых к самостоятельной жизни, чего раньше не было в интернатных учреждениях.

Из своей трудовой карьеры я вынес одно незыблемое понятие: «Педагогика – это не профессия, а состояние души». Равнодушному человеку в школе нечего делать. Воспитание – это первооснова педагогики. Однако в связи с реформами стали требовать прежде всего итоги ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, многие педагоги стали обыкновенными урокодателями. Да и сама система требует этого – у какого учителя лучше сдали ЕГЭ, тот и считается передовым педагогом, а воспитательная внеклассная и внешкольная работа задвинуты на задворки.

Однако все же немало в школах и внешкольных учреждениях настоящих подвижников, которые не зациклены только на подготовке к ЕГЭ или не гоняются за бумажными достижениями. Они и несут на себе все тяготы воспитательной работы в школе. Ведут кружки, готовят чемпионов и и сильных духом в спортивных секциях, водят мальчишек и девчонок в походы, возят на экскурсии по примечаельным местам, приучают к труду на субботниках и выездах к шефам. Они учат детей любить природу и родной край, нередко заменяя им родителей, принимая их такими, какие они есть – со всеми недостатками и идущими вразрез с педагогикой устремлениями. Они проводят со своими подопечными больше времени, нежели родители, учат быть неравнодушными. Они добрые и веселые, мастеровитые и обладают большой фантазией, снисходительны к ошибкам детей и вместе с тем требовательные…

И вдвойне бывает обидно и больно, когда вот таких самых близких к школьникам бескорыстных тружеников обвиняют в самых тяжких преступлениях – сексуальных посягательствах на своих воспитанников.

Более десяти лет назад с целью недопущения преступлений со стороны педагогических кадров в учебных заведениях было принято решение об увольнении имевших в прошлом судимости учителей, тренеров. Люди моего возраста помнят, сколько наших молодых ребят в 60-70-х гг. попали за решетку за незначительные проступки и на долгие годы лишились будущего. Конечно, понятно желание законодателей и высокого руководства оградить наших детей от посягательств на их личность, но мне кажется, что здесь важно было не перегнуть палку, перестраховываясь, а следовать строго букве закона.

В последние годы наше общество взбудоражено громкими уголовными делами, возбужденными против двух педагогов – экс-депутата Ил Тумэн Максима Местникова и педагога Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николая Сивцева, обвиняемого по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). О Н.Сивцеве нап исано достаточно много, посему повторяться не стану.

Максим Местников стал известен еще со студенческих лет. Яркая и харизматичная личность, он всегда был вожаком среди сверстников, лидером молодежи, активистом студенческой, стройотрядовской и профсоюзной организаций. Вступив в самостоятельную жизнь, работал заместителем председателя Федерации профсоюзов РС (Я), занимался партийным строительством. Активный и инициативный общественник, он был избран в 1997 г. депутатом ІІ созыва Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС(Я). По иронии судьбы, особое внимание он уделял вопросами охраны прав детей в целом и прав детей-сирот, активно участвовал в разработке и принятии Законов Республики Саха (Якутия) «О государственной молодежной политике»; «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; «О меценатской деятельности Законов Республики Саха (Якутия)», «О порядке предоставления жилья детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей», «Об Уполномоченном по правам ребенка в Республики Саха (Якутия)» и др.

5 июля 2017 г. М.И.Местникова чествовали в Государственном Собрании (Ил Тумэн) в связи с 50-летием. Поздравить юбиляра и его супругу Саргылану Рудольфовну собрались народные депутаты Государственного Собрания второго созыва, коллеги, друзья и родные. О жизненном и трудовом пути юбиляра рассказала Уполномоченный по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) Анна Соловьева. В этот вечер юбиляра поздравил Председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Александр Жирков. В своем выступлении он отметил, что Максим Иванович прошел большой жизненный путь и сделал многое для процветания республики. Максим Иванович был награжден Благодарственным письмом Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) за вклад в социально-экономическое развитие Республики Саха (Якутия) и многолетний добросовестный труд. Со знаменательным днем юбиляра поздравили первый заместитель главы города по вопросам городского хозяйства Дмитрий Садовников, народные депутаты Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Зоя Корнилова, Августа Марфусалова, Ульяна Винокурова, глава Промышленного округа города Якутска Александр Подголов, директор ГАУ «Технопарк «Якутия» Анатолий Семенов и многие другие.

Только вот этот факт является ярким свидетельством признания действительных заслуг М.И.Местникова в общественно-полиитческой жизни республики. А таких моментов в его жизни было еще предостаточно.

Позже он стал педагогом, наставником школьников, в рамках деятельности Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся занимался с мальчишками и девчонками в созданном им в МОБУ «Мархинская СОШ № 2» военно-патриотическом кружке «Патриот». С этим проектом Местников с 2000 года обращался во все городские школы, управление образования города, но только несколько школ пошли к нему навстречу. Он стал вести кружок в Табагинской, Мархинской школах, в самом Якутске в СОШ № 30, НОШ №36 «Надежда». Дети в кружке выполняли физические упражнения, играли в футбол, собирали-разбирали автомат Калашникова, изучали военную историю, смотрели патриотические фильмы, ходили в туристические походы.

Максим Иванович как никто другой знал психологию детей без родителей или из неполной семьи, так как сам вырос в интернате. Он много лет занимался с подростками, помогал им быть лучше, сильнее, выдержаннее, став им настоящим товарищем, наставником, иногда заменяя им отца и старшего брата.

И вот его обвинили в педофилии на основании показаний школьниц и их близких людей. Но многие люди в республике не верят обвинительному вердикту, считают возбуждение уголовного дела расправой с неугодной личностью. Родители и дети, которые несколько лет занимались в кружках под руководством Местникова, сняли ролик в защиту своего педагога. Якобы потерпевшие родственники стали менять свои показания.

Приведу обширную цитату из статьи моей коллеги Анжелики Мотосовой, как нельзя лучше показывающей суть таких сфабрикованных дел в отношении педагогов:

«ОБВИНИТЬ ПЕДАГОГА В ДОМОГАТЕЛЬСТВЕ СТАЛО ЛЕГКО

В группу риска входят, в первую очередь, педагоги дополнительного образования, чья профессиональная деятельность находится в теснейшем физическом контакте с учеником. Это учителя музыки, танцев, театрального искусства, спортивные тренеры, к которым можно отнести и Максима Местникова. Как педагог-музыкант не может научить ребенка держать скрипку, не прикасаясь к нему, так и Максим Иванович не мог научить подростков сборке-разборке автомата, подтягиванию, качанию пресса и другим физическим упражнениям, находясь на «безопасном» расстоянии.

За последние годы в России было рассмотрено десятки громких уголовных дел на педагогов допобразования. Десятки жестких приговоров, десятки сломанных жизней и только единицы впоследствии были оправданы.

Фактически все обвинения по таким делам строятся на одних показаниях детей. Очная ставка педагога и его несовершеннолетнего обвинителя, при которой легко уличить одного из участников разбирательства во лжи, запрещена.

Можно сказать, что вся судебная система заточена на обвинительные приговоры. У обвиненных в педофилии практически нет шансов быть оправданными. В 2015 году был утрачен последний шанс для «ложных» педофилов – суду присяжных отменено рассмотрение подобных дел, а значит, опасность отправиться по навету в тюрьму для всех педагогов возросла во сто крат.

…

Педагогическая общественность начала инициировать закон в защиту педагогов. Конечно, это не от хорошей жизни. Что же будет, если представители всех профессий будут принимать законы в защиту самого себя? Что будет с государством, где все отрасли будут строить свою деятельность на основании защиты друг от друга? Что за жизнь наступит? К сожалению, социальное неравенство в обществе не обошло и детские образовательные учреждения. Конфликты, возникающие между педагогом и ребенком, между родителем и ребенком, всегда регулируются в пользу ребенка. В большинстве случаях это оправдано, этого требует сама общественность, сам принцип гуманизма, человечности. Но иногда бывают ситуации, когда надо разобраться в истинных причинах конфликта, и кто реально стоит за этим конфликтом. Не становится ли у нас обвинение в педофилии орудием расправы с неугодным педагогом?»

И я также считаю, что это дело необходимо скрупулезно изучить и пересмотреть, вернув Максиму Местникову его доброе имя.