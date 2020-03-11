Вернут ли северянам прежний пенсионный возраст?

Снижение возраста выхода на пенсию для северян; закрепление в Трудовом кодексе нормы о составе МРОТ; закрепление специалистов в климатически неблагоприятных регионах – эти и другие вопросы станут темой круглого стола, который состоится 17 марта в Якутске. Организатором мероприятия выступает комиссия Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов.

В основу тематики круглого стола легли рекомендации VI Северной межрегиональной конференции по актуальным вопросам социальной защиты граждан, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Конференция состоялась 15 октября 2019 года в Салехарде и была посвящена социально-экономическим вопросам, наиболее болезненным для северян. В рекомендациях конференции, позже рассмотренных профильными комитетами Госдумы РФ, содержится, в частности, предложение к правительству просчитать и проанализировать объем бюджетных затрат в случае возвращения северянам норм возраста выхода на пенсию, действовавших до конца 2018 года. Среди других рекомендаций: установление для северян и жителей дальневосточных регионов льготных авиатарифов и другие актуальные меры соцподдержки, которые были внесены председателем Федерации профсоюзов Якутии Николаем ДЕГТЯРЕВЫМ.

Модератором круглого стола выступит зампредседателя ФНПР, первый зампредседателя профильной комиссии Общественной палаты Сергей Некрасов. Среди участников – члены Общественной палаты РФ и региональной ОП Республики Саха (Якутия); представители общероссийских профсоюзов и территориальных объединений организаций профсоюзов, входящих в ФНПР; депутаты Госдумы РФ, представители Пенсионного фонда РФ и других ведомств.