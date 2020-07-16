Вернул должок с чужой карты

В полицию с заявлением о краже 350 000 рублей с банковской карты обратился житель г. Мирного. Пропажу крупной суммы мужчина заметил не сразу, так как его телефон был разряжен.

Сотрудниками угрозыска была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и угон 41-летний уроженец г. Якутска.

Установлено, что в день происшествия потерпевший распивал алкогольные напитки с малознакомыми людьми. В ходе застолья мужчина попросил подозреваемого сходить в магазин за добавкой и передал ему свою банковскую карту, сообщив пин-код. Злоумышленник выполнил просьбу, но по пути снял с чужой карты в банкомате 350 000 рублей, после чего вернул карту обратно. По словам подозреваемого, похищенные денежные средства были потрачены на погашение накопившихся долгов.

Возбуждено уголовное дело по п. «в,г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.