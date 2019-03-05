Верхоянский лосенок не летит в Якутск

Верхоянский лось Бээчэ практически стал звездой республики. Газета «Вести Верхоянья» и сайт Ulus.Media пристально следили за судьбой найденыша. Одомашненного, но все же дикого животного, ставшего всеобщим любимцем, впереди ждет серьезное испытание — воля. Такой вердикт вынесли руководство зоопарка «Орто дойду» и сотрудники института биологических проблем СО РАН.

В эти дни решена судьба подрастающего с каждым днем приученного людьми сохатого Бээчэ. История лосенка началась весной прошлого года, когда новорожденного сироту подобрали Владислав Рожин с сыном. Так малыш обрел вновь семью и стал любимцем всего участка Алысардах. Сначала из соски, потом из миски, рацион увеличивался, но тем не менее чета Рожиных не отказались от найденыша. Искали для него пристанище и действительно беспокоились о дальнейшей судьбе лосенка.

Директор зоопарка Лука Сафонов подробно рассказал о предпринятых действиях:

Судьба верхоянского лосенка также тронула нас, и мы с удовольствием приняли бы его. Вели переговоры с авиакомпанией «Полярные авиалинии», руководство полярников согласилось перевезти лосенка безвозмездно техническим рейсом. В течение месяца мы ждали данный рейс, но, к сожалению, такие заказы бывают весьма редко. А лось растет и входит в период становления самца. Взвесив все плюсы и минусы, было решено выпустить Бээчэ в особо охраняемую природную территорию. Буквально в эти дни я вел переговоры с руководителем дирекции биологических ресурсов Яковом Семеновичем Сивцевым.

В функции дирекции входят сохранение биологического разнообразия флоры и фауны, охрана, учет и воспроизводство объектов растительного и животного мира на особо охраняемых природных территориях республиканского значения, а также мониторинг состояния объектов растительного и животного мира.

В середине марта, по информации Луки Сафонова, в Верхоянский район планируется выезд сотрудников дирекции биологических ресурсов и института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. На лося будет надет красный радиоошейник со спутниковой навигацией. Далее Бээчушку вывезут в особо охраняемую территорию. Сотрудники института биологических проблем СО РАН в период адаптации будут внимательно следить за всеми передвижениями одомашненного животного, выставят кормушки с сеном. Всю информацию по перемещению нашего героя будут передавать дирекции биоресурсов.

Сегодня состоялось согласование выезда сотрудников дирекции и института – 25 марта машина выезжает в Верхоянский район. Пока наш герой подрастает, играет со своим другом, хозяйским псом.

Автор: Сахая Никитина/ Газета «Вести Верхоянья»