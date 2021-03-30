Верхоянский улус оповещен об опасности

Минэкологии Якутии проводит проверку по факту распространения видео с белым медведем в Верхоянском районе. На видео видно как местные жители на дороге встретили редкого животного.

В связи с этим, сегодня в с. Столбы оперативно были направлены госинспекторы Верхоянской инспекции государственного экологического надзора.

В ходе проверки экологами обследована трасса Столбы-Батагай. Установлено, что встреча людей с хищником произошла примерно в 15 км от с. Столбы и в 37 км от п. Батагай. Далее инспекторы на двух снегоходах направились по следам медведя, который уходит от трассы на юго-запад.



Инспекторы так и не смогли обнаружить самого белого медведя, поэтому пришлось вернуться в п. Батагай. По их словам, администрации близлежащих населенных пунктов предупреждены о потенциальной опасности и даны соответствующие рекомендации.