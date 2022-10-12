Верхоянские спасатели вытащили лошадь, тонувшую в ледяной воде

Сотрудники Верхоянского поисково-спасательного отряда помогли выбраться из ледяного плена лошади, которая провалилась под лед на реке на территории Дулгалахского наслега. Сообщается, что инцидент произошел 12 октября. О помощи попросил местный житель, проживающий как раз на том участке охотничьего угодья, в окрестностях которого отряд спасателей ведет поиски пропавшего мужчины.



Операция по спасению животного длилась несколько часов. Руководил операцией начальник поисково-спасательного отряда Руслан Потапов. Судя по всему, лед не выдержал веса животного, и лошадь по самую голову провалилась в ледяную воду. Обессилевшее от переохлаждения животное самостоятельно не смогло выбраться на сушу. На помощь пришли спасатели. Сначала они лопатами расчистили путь к спасению, затем обвязали лошадь веревками и помогли выбраться на сушу.

Между тем поиски исчезнувшего в начале октября мужчины продолжаются, сообщает тгк @vestiverkhoyanya