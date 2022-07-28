Верхоянская повестка Галины Данчиковой

Депутат Госдумы РФ от Якутии Галина Данчикова, незамедлительно вылетевшая по обращениям граждан в пострадавший от дождевого паводка Верхоянский район, взяла под свой контроль решение самых важных вопросов.

В первую очередь, парламентарий выяснила, как обеспечены жители арктического района лекарственными препаратами. Их достаточно, но реализуются они в населенных пунктах, в основном, через врачебные амбулатории и ФАПы. Проблема в том, что мониторить движение лекарств – где находятся, когда поступят — можно только с помощью Интернета и технических средств. А он в арктическом районе работает нестабильно. К тому же у Центральной районной больницы нет оборотных средств для приобретения программного оборудования и содержания системных администраторов, без которых они не функционируют

Связавшись по телефону с заместителем министра здравоохранения республики Надеждой Федоровой парламентарий попросила взять на особый контроль вопросы обеспечения жителей Верхоянья лекарственными средствами и оказать необходимую поддержку для скорейшего запуска мониторинга.

В ЦРБ озвучили еще две острые проблемы. В сельской больнице Эге-Хая, где открыты туберкулезное, психо-наркологическое и инфекционное отделения, нет автотранспорта. В поселке Батагай для выделенного по госпрограмме медицинского комплекса, работающего на базе автомобиля КАМАЗ, требуется переносной резервный источник питания (РИП).

Эти вопросы депутат сегодня обсуждает с региональными властями, рассматриваются варианты их решения в сжатые сроки.

В Батагае депутат Госдумы РФ Галина Данчикова и первый вице-премьер РС(Я) Якутии Дмитрий Садовников осмотрели дамбу, оперативно возведенную местными жителями для защиты поселка от наводнения. Безусловно, сооруженные во время ЧС насыпи защитили опасные зоны и жилые дома, уменьшили последствия наводнения. Но это временное решение. Река Яна — одна из самых цикличных и непредсказуемых в Арктике – то мелководна, то многоводна. Если выходит из берегов, как это случилось в этом году, предотвратить наводнение можно только построенное капитально гидротехническое сооружение.

По мнению Галины Данчиковой, для получения софинансирования из федерального бюджета нужно добиваться включения стратегического объекта в госпрограмму «Воспроизводство и использование природных ресурсов». Депутат со свой стороны подключилась к этой работе.

Обращаясь к премьер-министру Якутии Андрею Тарасенко, член думского Комитета Госдумы по бюджету и налогам отметила, что в текущем году нужно предусмотреть средства на разработку проектно-сметной документации нового гидротехнического объекта.

По словам Галины Данчиковой, строительство инженерных защитных сооружений и проведение берегоукрепительных работ – актуально не только для Якутии, но и других регионов страны. В республике за последние 20 лет такие объекты построены в Ленском, Олекминском, Таттинском, Намском, Усть-Майском, Амгинском, Мегино-Кангаласском районах, городе Якутске.

Депутат Госдумы обратила внимание на ответственность и слаженность, которые были проявлены в непростые для верхоянцев дни, работниками ГУП « ЖКХ РС(Я)». Чтобы не оставить районный центр без топлива, они проделали огромную работу по обвалованию расположенного недалеко от реки накопителя угля.

Еще один важный объект, судьбу которого необходимо решать на федеральном уровне – ликвидация хвостохранилища Батагайской обогатительной фабрики, образованного в результате отработки рудных месторождений олова. Депутат Госдумы от Якутии Галина Данчикова окажет содействие по включению проблемного объекта в федеральный проект «Генеральная уборка», предусматривающий софинансирование из федерального бюджета. Руководству Министерства природных ресурсов и экологии уже направлен депутатский запрос.

Аргументы парламентария Данчиковой были убедительные. Сегодня во всех регионах страны ведется масштабная борьба с нанесенным экологии вредным ущербом. Под особым вниманием — очистка территорий Арктической зоны, где успешно реализуется федеральный проект «Чистая страна». При поддержке федерального бюджета ведутся работы по ликвидации хвостохранилища Куларской золотоизвлекательной фабрики в Усть-Янском районе.

В пяти арктических районах Якутии Яно-Индигирской зоны в советские времена накапливались крупные отвалы твердых отходов золото- и оловодобычи, в начале 90-х годов прошлого века они оказались полностью заброшенными. Рекультивация нарушенных земель не проводилась, накопленный объем отходов хрупкая природа Арктики не сможет нейтрализовать даже за сотни лет.

Наиболее сложная ситуация с потенциально опасными источниками загрязнения окружающей среды наблюдается в Верхоянье. Опасность для северян представляет заброшенное хвостохранилище бывшей обогатительной фабрики, расположенное рядом с поселком Батагай в непосредственной близости от протоки реки Яна, откуда идет водоснабжение населенного пункта.

По всем обращениям, поступившим в адрес народного избранника, и требующим решений на региональном уровне, Галина Данчикова провела рабочие встречи с министерствами и ведомствами в Якутске.