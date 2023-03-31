31.03.2023
18:56
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Общество

Верхоянская молодежь убирает снег семьям участников СВО

22 и 29 марта студенты Центра подготовки рабочих кадров «Арктика» Верхоянска вместе с преподавателями помогали семьям участников СВО очистить от снега дворы. Кроме того вынесли снег со двора пенсионерки Веры Константиновны, сообщает тгк @vestiverkhoyanya

Фото: тгк @vestiverkhoyanya
Источник: тгк @vestiverkhoyanya

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