31.03.2023
18:56
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Общество
Верхоянская молодежь убирает снег семьям участников СВО
22 и 29 марта студенты Центра подготовки рабочих кадров «Арктика» Верхоянска вместе с преподавателями помогали семьям участников СВО очистить от снега дворы. Кроме того вынесли снег со двора пенсионерки Веры Константиновны, сообщает тгк @vestiverkhoyanya
Фото: тгк @vestiverkhoyanya
Источник: тгк @vestiverkhoyanya
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