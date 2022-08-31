Верховный суд Якутии разберется с кандидатом-главой в Нюрбинском улусе

31 августа Верховный суд Якутии рассмотрит апелляцию по иску Александра ИВАНОВА, самовыдвиженца на выборы главы Нюрбинского улуса и мэра Нюрбы. Иванов требует лишить регистрации Алексея ИННОКЕНТЬЕВА, действующего главу улуса, выдвинутого «Единой Россией».

Истец полагает, что кандидат Иннокентьев не подал документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения о принадлежности к политпартиям и подписанного уполномоченным лицом, а также отсутствуют сведения о доверенных лицах.

В штабе Иванова считают, что прецедент был создан в 2021 году, когда по аналогичной причине — за отсутствие списка уполномоченных — сняли кандидата от КПРФ в Мирнинском районе. Та же картина у кандидата Иннокентьева от ЕР в Нюрбинском улусе, считает самовыдвиженец Иванов.

Между тем, Нюрбинский районный суд отказал Иванову в иске. Теперь те же доводы Иванова рассмотрит Верховный суд республики.