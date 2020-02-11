Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию Василия Гоголева

Сегодня, 11 февраля, в Верховном суде РС(Я) рассмотрели апелляцию защиты на решение Якутского городского суда от 24 января о продлении пребывания под стражей до 5 мая экс-вице-мэра Якутска Василия ГОГОЛЕВА.

Напомним, следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по обвинению заместителя главы по развитию территорий ГО «Город Якутск» Василия Гоголева в получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его сообщники, представляющие интересы ООО «Утум-Инвест» — Георгий КАРАМЗИН и Татьяна САМСОНОВА обвиняются в посредничестве в получении данной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и пособничестве в превышении должностных полномочий (ч.5 ст. 33 – п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР Якутии Валерий БЕЛЯНИН в своем ходатайстве отметил, что Василий Гоголев, выйдя из следственного изолятора, сможет оказывать давление на следствие, используя свои многочисленные связи в органах муниципальной и государственной власти, а так же в силах уничтожить некоторые вещественные доказательства.

Как сообщил следователь, свидетель Айна НЕУСТРОЕВА заявила об опасениях, что под домашним арестом Гоголев сможет оказывать на нее давление, используя свои связи. О тех же многочисленных контактах во властных органах бывшего заммэра говорится в рапорте оперуполномоченного УФСБ РФ по РС(Я).

Защитники и сам Гоголев не согласились с доводами следователя, просили заменить меру пресечения на домашний арест, указывая на плохое здоровье Василия Васильевича, который обещал соблюдать все правила нахождения под этой мерой пресечения и отрицал намерение оказывать какое-либо воздействие на следствие.

Адвокаты Василия Гоголева подали апелляцию на решение городского суда в Верховный суд РС(Я). Сегодня судья Тамара ЛОНГИНОВА рассмотрела жалобу защитников экс-вице-мэра Якутска и вынесла решение: Василию Гоголеву отказано в кассации, приговор горсуда оставлен без изменений.