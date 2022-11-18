Верховный суд Якутии рассматривает жалобу на приговор педагогу из Екюндю

17 ноября в Верховном суде РС(Я) начали рассмотрение апелляции на приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ, который вынес Верхневилюйский суд — 16 лет колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 12 лет. Вчера слушания не закончились, и следующее судебное заседание назначено на 30 ноября.

Напомним, что это дело получило огромный общественный резонанс.

Показания против педагога дали только два подростка, до этого пытавшиеся поджечь школу и угнавшие автомобиль.

Родители воспитанников интерната написали коллективное письмо, считая заявление оговором и клеветой в отношении педагога Сивцева.

Педагоги по всей республике проводили флеш-мобы, выражая поддержку своему коллеге и отмечая, что данный судебный процесс может стать лакмусовой бумажкой для общества. По их мнению, подобные судебные процессы могут окончательно отвадить мужчин от педагогической деятельности.