18.11.2022
12:39
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Судебная хроника

Верховный суд Якутии рассматривает жалобу на приговор педагогу из Екюндю

17 ноября в Верховном суде РС(Я) начали рассмотрение апелляции на приговор педагогу Екюндюнской школы Вилюйского улуса Николаю СИВЦЕВУ, который вынес Верхневилюйский суд — 16 лет колонии строгого режима с запретом заниматься педагогической деятельностью 12 лет. Вчера слушания не закончились, и следующее судебное заседание назначено на 30 ноября.

Напомним, что это дело получило огромный общественный резонанс.

Показания против педагога дали только два подростка, до этого пытавшиеся поджечь школу и угнавшие автомобиль.

Родители воспитанников интерната написали коллективное письмо, считая заявление оговором и клеветой в отношении педагога Сивцева.

Педагоги по всей республике проводили флеш-мобы, выражая поддержку своему коллеге и отмечая, что данный судебный процесс может стать лакмусовой бумажкой для общества. По их мнению, подобные судебные процессы могут окончательно отвадить мужчин от педагогической деятельности.

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Фото: Sakhalife
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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