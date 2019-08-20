Верховный суд Якутии отменил дисквалификацию Дмитрия Садовникова

Якутский городской суд по требованию природоохранной прокуратуры 9 августа дисквалифицировал министра ЖКХ и энергетики Якутии Дмитрия Садовникова на семь месяцев. Сегодня по апелляции руководителя ведомства это решение отменено полностью Верховным судом РС(Я).

«Предыдущее решение отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием в действиях министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС(Я) Дмитрия Садовникова состава вменяемого административного правонарушения», — говорится в вердикте судьи.

Напомним, что дело в отношении Садовникова было возбуждено 27 июня постановлением природоохранного прокурора республики. Городской суд посчитал, что министерство недостаточно исполняло свои обязанности по контролю за деятельностью регионального оператора «Якутскэкосети».