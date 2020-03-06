06.03.2020
11:19
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Судебная хроника

Верховный суд Якутии отказал в УДО убийце

В Якутский городской суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении обратился  С., осужденный к 18 годам 10 месяцам лишения свободы за убийство и разбой. 

Ходатайство осужденный мотивировал тем, что трудоустроен, действующих нарушений не имеет, вину признает полностью и раскаивается в содеянном.

В судебном заседании изучены сведения о поведении осужденного в период отбывания наказания, и установлено, что он  имеет 30 взысканий, характеризуется отрицательно, признавался злостным нарушителем.

На основании характеризующих данных, свидетельствующих об отсутствии у осужденного стойкого стремления к исправлению и правопослушному поведению, необходимости полного отбывания назначенного судом наказания для исправления, участвующим в деле прокурором дано заключение об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства.

Судом с учетом позиции прокурора в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении отказано.

Не согласившись с принятым постановлением, С. обжаловал его в Верховный суд Республики Саха (Якутия), которым   апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения, решение суда первой инстанции без изменения.

Фото: Sakhalife.ru
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики.
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