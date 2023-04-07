Верховный суд Якутии отказал страховой компании в иске к наследникам

Апелляционная коллегия Верховного Суда Республики Саха (Якутия) по гражданским делам отменила решение Чурапчинского районного суда Республики Саха (Якутия) и вынесла новое, которым страховой компании отказано в привлечении наследников к гражданско-правовой ответственности в порядке суброгации и взыскании с них убытков.

Установлено, что в сентябре 2020 года произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транспортного средства марки «Volvo», под управлением водителя В., и с участием транспортного средства марки «КАМАЗ», под управлением С.

Из представленных материалов дела следует, что поврежденное в результате дорожно-транспортного происшествия транспортное средство является предметом страхования по договору добровольного комплексного страхования транспортных средств, заключенному между страховщиком и акционерным обществом «Сбербанк Лизинг», случай признан страховым, страховщик выплатил страховое возмещение. В ходе рассмотрения страхового случая поврежденное транспортное средство признано конструктивно погибшим. Гражданская ответственность С. на момент дорожно-транспортного происшествия застрахована в акционерном обществе «ГСК «Югория», которое возместило истцу убытки в пределах лимита ответственности.

Постановлением следственных органов отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в отношении водителей С., В.

Суд первой инстанции исходил из наличия вины водителя автомобиля марки «КАМАЗ» С. в совершении ДТП, в результате которого застрахованному автомобилю марки «Volvo» причинены механические повреждения, выплаты страхового возмещения потерпевшему, принятия ответчиком Л. и ее несовершеннолетними детьми наследства после смерти супруга С., принял решение о взыскании выплаченного страхового возмещения в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Республики Саха (Якутия) не согласилась с выводом суда первой инстанции, поскольку юридически значимым обстоятельством для правильного разрешения настоящего спора является наличие не только вины С., но и причинно-следственной связи между действиями С. и повреждением автомобиля марки «Volvo».

Оценивая в совокупности представленные доказательства и принимая во внимание, что С. «Правила дорожного движения Российской Федерации» не нарушал, доказательств обратного материалы дела не содержат, Верховный Суд Якутии пришел к выводу об отсутствии оснований для привлечения наследников к гражданско-правовой ответственности по требованию страховщика, в связи с чем отменила решение суда первой инстанции с принятием нового решения об отказе в удовлетворении иска страховщика.