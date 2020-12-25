Верховный суд Якутии оставил просьбу ректора АГАТУ без внимания
Верховный суд Республики Саха (Якутия) оставил в силе постановление суда первой инстанции об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу ректору АГАТУ.
Прокуратура республики приняла участие в рассмотрении судом апелляционной жалобы на постановление Якутского городского суда об избрании ректору Арктического государственного агротехнологического университета меры пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело в отношении названного должностного лица по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) возбуждено по материалам проверки прокуратуры республики проведенной совместно с МВД и Управлением ФСБ по Республике Саха (Якутия) по данным о незаконном получении из федерального бюджета более 250 млн. рублей на обучение 136 несуществующих студентов.
По результатам рассмотрения апелляционных жалоб, Верховный суд республики с учетом мнения прокурора постановил решение суда первой инстанции об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, а жалобы без удовлетворения.
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