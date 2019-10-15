В Верховном суде Якутии началось рассмотрение апелляции Местникова

15 октября 2019 в Верховном суде республики началось рассмотрение уголовного дела по апелляционным жалобам осужденного Н.А. МЕСТНИКОВА и его адвоката на приговор Якутского городского суда от 08 августа 2019 года, которым осужденный признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ и которым ему окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей.

Сегодня состоялось судебное следствие и прения сторон. В судебном заседании объявлен перерыв до 18 октября 2019 года.