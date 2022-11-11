11.11.2022
18:15
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Судебная хроника

Верховный суд РС(Я) разъяснил ситуацию с жалобой адвоката Сусанны Рожиной

Как сообщила пресс-служба Верховного суда РС(Я), 30 октября 2022 года в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) поступила апелляционная жалоба на постановление Якутского городского суда РС(Я) от 19.09.2022, которым ненадлежащему заявителю было отказано в обжаловании приговора в отношении осужденной Рожиной С.Д.

Постановлением от 09.11.2022 года апелляционная жалоба была снята с  рассмотрения в виду ее подачи неуполномоченным лицом. Приговор Якутского городского суда РС(Я) осужденной не обжаловался, сообщает пресс-служба Верховного суда РС(Я).

Таким образом, выяснилось, что обжаловался не сам приговор блогеру, а постановление Якутского горсуда об отказе в обжаловании приговора.

Почему Верховный суд Якутии снял с рассмотрения жалобу Сусанны Рожиной?
Фото: Соцсети
Источник: Пресс-служба Верховного суда РС(Я)

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