Верховный суд РС(Я) разъяснил ситуацию с жалобой адвоката Сусанны Рожиной

Как сообщила пресс-служба Верховного суда РС(Я), 30 октября 2022 года в Верховный Суд Республики Саха (Якутия) поступила апелляционная жалоба на постановление Якутского городского суда РС(Я) от 19.09.2022, которым ненадлежащему заявителю было отказано в обжаловании приговора в отношении осужденной Рожиной С.Д.

Постановлением от 09.11.2022 года апелляционная жалоба была снята с рассмотрения в виду ее подачи неуполномоченным лицом. Приговор Якутского городского суда РС(Я) осужденной не обжаловался, сообщает пресс-служба Верховного суда РС(Я).

Таким образом, выяснилось, что обжаловался не сам приговор блогеру, а постановление Якутского горсуда об отказе в обжаловании приговора.