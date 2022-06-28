Верховный суд РФ разрешил конфискацию автомобилей у браконьеров

Президиум Верховного суда России утвердил специальный обзор судебной практики, детально разъясняющий ответственность за экологические преступления. Принципиальный момент: браконьер, пойманный за руку, рискует расстаться с автомобилем, снастями и прочим, с чем он вышел на большую лесную дорогу, сообщает Российская газета.

Как сообщил председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, в прошлом году суды рассмотрели 87 тысяч дел, связанных с защитой окружающей среды.

«За последние десять лет количество дел данной категории увеличилось почти в три раза», — подчеркнул Вячеслав Лебедев.

«Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, в том числе транспортные средства, с помощью которых совершались незаконная охота или незаконная рубка лесных насаждений, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, могут быть конфискованы», — сказано в обзоре.

Судья Судебной коллегии по административным делам Олег Нефедов в ходе заседания президиума рассказал, что распространенным правонарушением в области охраны окружающей среды является транспортировка древесины без оформленного в установленном порядке сопроводительного документа. В просторечии, кстати, это тоже называется браконьерством.

«У судов возникают затруднения при определении территориальной подсудности рассмотрения таких дел, — рассказал судья. — В обзоре разрешен этот вопрос и определено, что дело подлежит рассмотрению судьей, юрисдикция которого распространяется на территорию, на которой такое правонарушение было пресечено». При этом, добавил Олег Нефедов, на практике нарушители нередко возражают против конфискации транспортного средства, ссылаясь на то, что оно, мол, не использовалось или не приспособлено для спиливания или срубания лесных насаждений. Проще говоря: лес валили пилой, а «КАМАЗ» только рядом стоял. Что, в общем-то, правда.

«В связи с этим в обзоре разъяснено, что транспортное средство подлежит конфискации как орудие незаконной рубки лесных насаждений не только когда оно использовалось для непосредственной валки леса, но и когда применялось в иных технологически связанных с ней процессах, например, при трелевке или первичной обработке лесных насаждений», — подчеркнул Нефедов.

Так что никакому «КАМАЗу» или «Уралу» теперь не отвертеться: если хоть одна браконьерская щепка перевозилась в его кузове, машина будет конфискована.