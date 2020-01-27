Верховный суд РФ поддержал позицию прокуратуры Якутии

Прокуратура Республики Саха (Якутия) провела проверку соответствия федеральному законодательству региональной Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Установлено, что в противоречие с требованиями Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2018 региональной Программой необоснованно занижены нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи и подушевые нормативы финансирования по сравнению с нормативами, определенными Федеральной программой.

В результате дефицит стоимости территориальной программы в части медицинской помощи, предоставляемой в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования застрахованным лицам в стационарных условиях, составил более 1 млрд. 470 млн. руб.

Таким образом, не обеспечивая предусмотренные объемы оказания медицинской помощи достаточным финансированием, региональная Программа не обеспечивает в полной мере возможность получения гражданами на территории республики качественной бесплатной медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

Прокуратура республики обратилась с административным исковым заявлением в Верховный суд Республики Саха (Якутия) к региональному Правительству о признании недействующими и не подлежащими применению отдельных положений Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Республике Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокуратуры в полном объеме.

Не согласившись с судебным решением, ответчик обжаловал его в судебном порядке в Верховный суд Российской Федерации, которым требования прокуратуры республики признаны законными и обоснованными, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, оно вступило в законную силу.