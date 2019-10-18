Верховный суд республики принял решение по делу Местникова

18 октября 2019 в Верховном суде республики состоялось рассмотрение уголовного дела по апелляционным жалобам осужденного Н.А. Местникова и его адвоката на приговор Якутского городского суда от 08 августа 2019 года, которым осужденный признан виновным в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч.3 ст.204 (коммерческий подкуп) и ч.6 ст.290 (получение взятки в особо крупном размере) УК РФ и которым ему окончательно назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 миллионов рублей.

Изучив материалы уголовного дела, доводы жалоб, возражения государственного обвинителя, выслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции определил изменить приговор Якутского городского суда РС(Я) от 08 августа 2019 года в части сроков исчисления и зачета наказания осужденному, в остальной части приговор оставить без изменения.

Приговор вступил в законную силу.