Верховный суд рассмотрит апелляцию на оправдательный приговор утумовцам

7 апреля состоится рассмотрение в Верховном суде РС(Я) апелляций прокурора и стороны истца — Айны Неустроевой (строительная фирмы «СтройАкадемия») на оправдательный приговор Татьяне Самсоновой и Георгию Карамзину (ООО «Утум-Инвест+»).

Напомним, что 7 февраля 2022 г. на заседании в Якутском городском суде судья Лена Егорова оправдала Георгия Карамзина и Татьяну Самсонову, которых обвиняли в пособничестве и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 5 ст. 33 и ч.3 ст. 285 УК РФ).

Отметим, представитель прокуратуры просил наказание подсудимым – 6 лет лишения свободы.

Их обвиняли в подстрекательстве экс-заммэра Якутска Василия Гоголева к вымогательству «отступных» у строительной фирмы «СтройАкадемии» в виде доли в построенной жилплощади в обмен на разрешение на увеличение этажности объекта «СтройАкадемии». Суд признал невиновными Георгия Карамзина и Татьяну Самсонову по предъявленным обвинениям и оправдал на основании пункта 3 части 2 статьи 302 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления. Судья сослалась на то обстоятельство, что ранее Арбитражным судом РС(Я) было расторгнуто дополнительное соглашение между сторонами.

Суд по делу Василия Гоголев состоялся гораздо раньше, так как оно было выделено в отдельное производство. На суде экс-заммэра полностью признал свою вину. Его приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима по ч.3 ст.285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В феврале 2021 года Василий Гоголев был освобожден условно досрочно.