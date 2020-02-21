Верховный суд рассмотрел апелляцию Георгия Карамзина

Сегодня, 21 февраля, в Верховном суде РС(Я) рассмотрели апелляцию защиты Георгия Карамзина, директора строительной фирмы «Утум+» на решение Якутского городского суда от 24 января о продлении его пребывания под стражей до 5 мая (в общей сложности 10 месяцев 29 суток).

Якутский городской суд так же продлил до 5 мая прежнюю меру пресечения Василию Гоголеву и Татьяне Самсоновой, чьи дела соединены с делом Георгия Карамзина в одно производство, которое ведет следователь СК РФ по РС(Я) Валерий Белянин. Судья Лукин в первую очередь учел заявления следователя, заявительницы и оперуполномоченного УФСБ РФ по РС(Я) о возможном воспрепятствовании следствию со стороны Карамзина с помощью многочисленных связей во властных органах города и республики.

Защита просила перевести Георгия Карамзина под домашний арест или освобождить под залог, но судья посчитал, что обеспечить надлежащий контроль за обвиняемым во время следствия возможно только под стражей.

В свою очередь адвокаты Георгия Карамзина обжаловали это решение городского суда в Верховном суде РС(Я). Напомним, что подобные апелляции его подельников Василия Гоголева и Татьяны Самсоновой были отклонены судом высшей инстанции.

Сегодня, 21 февраля, в Верховном суде РС(Я) рассмотрели жалобу защиты Георгия Карамзина и вынесли решение: отклонить апелляцию и продлить его пребывание под стражей до 5 мая 2020 года.

