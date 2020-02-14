Верховный суд рассмотрел апелляцию бизнесвумен Татьяны Самсоновой

Сегодня, 14 февраля, Верховный суд РС(Я) рассмотрел апелляцию на решение Якутского городского суда о продлении домашнего ареста Татьяны Самсоновой. Напомним, что 31 января судья Максим Горохов удовлетворил ходатайство следователя о продлении этой меры пресечения для Самсоновой до 5 мая включительно.

Сейчас следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) продолжается расследование уголовного дела по обвинению заместителя главы по развитию территорий ГО «Город Якутск» Василия Гоголева в получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Его сообщники, представляющие интересы ООО «Утум-Инвест», Георгий Карамзин и Татьяна Самсонова обвиняются в посредничестве в получении данной взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ) и пособничестве в превышении должностных полномочий (ч.5 ст. 33 – п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Во время следствия Татьяна Самсонова находилась под домашним арестом, Василий Гоголев и Георгий Карамзин — в следственном изоляторе. В ноябре следователь отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР Якутии Валерий Белянин просил изменить меру пресечения для Самсоновой с домашнего ареста на содержание в СИЗО, так как, по его мнению, она несколько раз нарушала режим домашнего ареста.

Адвокаты Самсоновой, наоборот, ходатайствовали об освобождении своей подзащитной под подписку о невыезде или залог, ссылаясь на то, что Татьяна Самсоновой одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь. Суд тогда отказал следователю в заключение Самсоновой под стражу и оставил ее под домашним арестом, разрешив дополнительные послабления режима – прогулки по двору дома, посещение магазина по часу утром и вечером, визиты к врачу, сопровождение дочери в школу.

И если Гоголев и Карамзин во время следствия уже больше полугода находятся в СИЗО, то Татьяна Самсонова, будучи единственным воспитателем своей 12-летней дочери, все это время пребывает под домашним арестом.

31 января 2020 года следователь ходатайствовал только о продлении домашнего ареста Самсоновой до 5 мая. Доводы следователя о продлении меры пресечения для всех троих подельников одни и те же: следователь Валерий Белянин ссылается на заявление главного свидетеля по делу Айны Неустроевой о том, что на свободе Гоголев, Карамзин и Самсонова смогут оказать на нее давление. Так же следователь подчеркивает, что все трое подследственных имеют многочисленные связи в органах муниципальной и государственной власти республики, подкрепляя свои доводы материалами УФСБ РФ по РС(Я). К тому же, по словам следователя, проведение оценочной и комплексной психолого-линвистической экспертизы назначены на февраль.

Со своей стороны Самсонова и ее защита не согласились с ходатайством следователя. Адвокаты Майя и Николай Громацкие ссылались на то, что их подзащитная — мать-одиночка, которая под домашним арестом лишена возможности в полной мере воспитывать свою дочь и содержать свою семью. Сама Татьяна Самсонова заявила на суде, что не может полноценно исполнять свои родительские обязанности и содержать свою семью.

Судья Максим Горохов удовлетворил ходатайство следователя и продлил домашний арест Самсоновой до 5 мая.

Адвокаты обжаловали это решение Якутского городского суда в суде высшей инстанции. Сегодня, 14 февраля, Верховный суд республики рассмотрел апелляцию оставил решение суда первой инстанции – Татьяна Самсонова будет оставаться под домашним арестом до 5 мая.