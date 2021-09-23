23.09.2021
15:55
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Судебная хроника

Верховный суд принял судьбоносное решение по Александру Габышеву

Сегодня, 23 сентября, Верховный суд РС(Я), рассмотрев апелляцию защиты,  оставил в силе решение Якутского городского суда от 26 июля 2021 года о принудительном лечении Александра Габышева в медицинском учреждении специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Напомним, что вначале к Габышеву применили меру пресечения в виде подписки о невыезде по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в сентябре 2020 года (ст. 280 ч.1). Потом, в феврале 2021 г., против него было  возбуждено уголовное дело о применении силы к сотруднику Росгвардии (ст. 318 УК РФ ч.2). По версии следствия, в январе он ранил сотрудника правоохранительных органов во время принудительной госпитализации в психдиспансер. В марте этого года психолого-психиатрическая экспертиза признала его невменяемым. 

12 мая 2021 года Габышева принудительно доставили в Якутский психоневрологический диспансер. 29 мая он подал заявление об отказе от дальнейшей госпитализации. После этого комиссия признала его опасным для себя и окружающих, а Якутский городской суд разрешил его принудительную госпитализацию. С того момента до вынесения приговора Александр  Габышев находился на лечении в психиатрическом стационаре.

На основании психолого-психиатрической экспертизы, признавшей Александра Габышева невменяемым, 26 июля 2021 года Якутский городской суд постановил назначить ему принудительные меры медицинского характера. До вступления приговора в силу он находился в следственном изоляторе, куда был доставлен из зала городского    суда. 

Источник: Татьяна БУРЦЕВА, SAKHALIFE.RU
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