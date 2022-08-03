Верховный суд оставил в силе приговор супругам Поповым

Сегодня, 3 августа, Верховный суд РС(Я) рассмотрел апелляцию на приговор бывшему заммэра Якутска Егору Попову и его супруге Анне, которые осуждены за коммерческий подкуп в особо крупном размере (ст.204.1 ч.3 и ч.8 УК РФ). Напомним, Якутский городской суд 30 мая приговорил Анну Попову к лишению свободы на 7 лет условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 8 млн рублей, Егора Попова – к лишению свободы на 5 лет условно с испытательным сроком на 4 года со штрафом в размере 8 млн рублей.

Сегодня судья Верховного суда Якутии Иннокентий Посельский оставил в силе этот приговор городского суда.

Напомним, что по версии следствия, Анна Попова, директор прачечной «Поревит-Сервис» требовала от владелицы конкурирующей фирмы «Ариель» Июлины Левченко «отступные» 2,7 миллиона рублей за свой отказ от участия в аукционе медицинского учреждения на закупку на сумму 21 миллион рублей. Действовала она в сговоре со своим супругом Егором Поповым, бывшим заммэра Якутска, который сам выступил посредником при передаче денег. Июлина Левченко обратилась в правоохранительные органы, и когда она передала Егору Попову муляж 1,5 миллионов рублей, его арестовали с поличным.

И до этого его громко задерживали с видеосъемкой ареста, затем на него заводили уголовные дела по обвинению в различных махинациях с городской землей — с участком под строительство инклюзивной школы № 35, присвоением участка по улице Билибина. Но впоследствии эти дела были прекращены: первое — по не реабилитирующим основаниям и признанию вины, второе — из-за отсутствия состава преступления.

Последнее уголовное дело по обвинению в коммерческом подкупе (ч. 8 ст. 204 и ч. 3 ст. 204.1 УК РФ), по которому сейчас обвиняется супруги Поповы, расследовалось около года.

В Якутский городской суд дело семейной пары Поповых поступило в июне 2021 года, и практически через год завершилось оглашением приговора.

В судебном заседании подсудимые вину в предъявленном обвинении не признали. Несмотря на непризнание вины подсудимыми, их виновность в совершении преступного деяния подтверждается показаниями потерпевшей, свидетелей и другими доказательствами в их совокупности.