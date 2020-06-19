Верховный суд: Николай Румянцев отправляется в колонию

Верховный суд республики оставил в силе приговор по уголовному делу о совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью и смерть пешеходов

Прокуратура республики приняла участие в рассмотрении Верховным судом Республики Саха (Якутия) апелляционных жалоб осужденного и его адвоката на приговор Якутского городского суда, которым он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть).

Суд первой инстанции, на основании представленных стороной обвинения доказательств признал доказанным факт управления осужденным технически исправным автомобилем марки «NISSAN PATROL» в состоянии алкогольного опьянения.

Проезжая 23 км автомобильной дороги «НАМ», не соблюдая скоростной режим, осужденный допустил выезд управляемого им автомобиля на правую обочину проезжей части относительно его движения, где совершил наезд правой боковой частью автомобиля на стоявших на обочине трех пешеходов. В результате дорожно-транспортного происшествия двое потерпевших получили средней тяжести и тяжкий вред здоровью, а третий пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил мужчину к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами на 2 года.

Не согласившись с данным приговором, осужденный и его адвокат как было отмечено выше, обжаловали его в апелляционном порядке, указав, что не доказан факт алкогольного опьянения при совершении ДТП, а также отметив о чрезмерной суровости назначенного наказания.

Верховный суд республики с учетом позиции прокурора оставил жалобы без удовлетворения, а приговор суда первой инстанции без изменения, он вступил в законную силу.