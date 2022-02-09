Верхневилюйского стрелка осудили
В Верхневилюйском районе местный житель осужден за стрельбу в населенном пункте
Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).
В суде установлено, что в октябре 2021 года вВерхневилюйском районе житель села Тамалакан, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, произвел выстрелы в воздух из огнестрельного оружия.
Преступление выявлено в результате мониторинга сотрудниками полиции видеозаписей в сети «Интернет».
По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.
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