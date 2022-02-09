Верхневилюйского стрелка осудили

В Верхневилюйском районе местный житель осужден за стрельбу в населенном пункте

Прокуратура Верхневилюйского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

В суде установлено, что в октябре 2021 года вВерхневилюйском районе житель села Тамалакан, находясь в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, произвел выстрелы в воздух из огнестрельного оружия.

Преступление выявлено в результате мониторинга сотрудниками полиции видеозаписей в сети «Интернет».

По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил мужчине наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.