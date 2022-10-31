31.10.2022
20:13
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Якутия

Верхневилюйский феномен требует отдельного изучения — Телеграм

На основе данных инфографики опубликованной Прокуратурой РС (Я) мы подсчитали количество преступлений на душу населения в районах/улусах Республики Саха. Ожидаемо, что самым криминальным местом оказался столица республики, а самым безопасным оказался Верхневилюйский улус.
До недавнего времени Верхневилюйский улус лидировал по количеству преступлений. Либо в данных республиканской прокуратуры допущена опечатка, либо в улусе происходит феномен снижения преступности мирового уровня, который требует отдельного изучения, сообщает тгк Открытая социология Саха

Фото: тгк Открытая социология Саха
Источник: тгк Открытая социология Саха

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