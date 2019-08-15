Верхневилюйск: Отец совершил наезд на годовалого сына во дворе собственного дома

14 августа днем в дежурную часть отдела МВД России по Верхневилюйскому району поступило телефонное сообщение от медсестры хирургического отделения районной больницы о том, что в медучреждение был доставлен малолетний ребенок с травмами, предварительно, полученными в результате дорожно-транспортного происшествия.

В ходе проверки сообщения было установлено, что годовалый ребенок получил травмы во дворе своего дома, когда отец, выполняя на автомашине TOYOTA WISH маневр задним ходом и не убедившись в безопасности, совершил касательный наезд на сына. В результате малыш получил сотрясение головного мозга, ушибы и ссадины и был госпитализирован. Лишь счастливая случайность уберегла семью от более трагических последствий.

Многие считают, что двор, так же, как и дом, это почти «крепость». Между тем, с точки зрения безопасности, и двор многоквартирного и частного жилого дома может быть весьма небезопасным. В статистике республиканской Госавтоинспекции есть примеры, когда беспечность во дворе заканчивалась гибелью ребенка под колесами. Так, в г. Якутске в одном из дворов ребенок выбежал из-за ограничивающего обзор ограждения прямо под колеса автомобиля, водитель которого превысил скорость движения во внутри дворовой территории. В одном из северных районов, выезжая со двора, родитель не заметил маленького ребенка, ринувшегося к машине, и буквально размозжил ему голову, наехав колесом транспортного средства. К сожалению, случаи не единичны. Много подобных происшествий происходит с детьми-велосипедистами, малолетними, оставленными без присмотра взрослых.

Родители должны безоговорочно внушить ребенку, выходящему из дома: любая машина, даже припаркованная во дворе или у подъезда, представляет серьезную опасность. Нельзя подходить близко к стоящему автомобилю, нельзя прятаться за машины, нельзя самостоятельно вытаскивать закатившийся под машину мяч — помимо того, что автомобиль может внезапно сдвинуться с места из-за технических неполадок, водитель, начиная движение, может просто не заметить ребенка из-за маленького роста. Ни на секунду не оставляйте маленьких детей без присмотра! Научите детей постарше безопасным играм во дворе и внушите им, что даже во дворе могут ездить машины и нужно соблюдать Правила дорожного движения и быть осторожным.

Многие современные дети становятся на самокаты или ролики, садятся на велосипеды очень рано, едва научившись ходить. Движение на всех приспособлениях должно быть строжайшим образом регламентировано взрослыми и находиться под их неусыпным контролем.

Водителям следует помнить, что во дворе ПДД предоставляют преймущество пешеходам, а скорость движения транспортных средств должна быть ограничена до минимума. Начиная движение, водители обязаны убедиться в безопасности маневра. Следует быть особенно внимательными и осторожными, если при движении обзор закрыт строениями, другими транспортными средствами, заборами или деревьями и кустарниками.