27.04.2022
20:53
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Якутия

Верхневилюйцы верхом на конях отметили юбилей республики

В селе Ботулу Верхневилюйского улуса провели парад на лошадях.

Источник: Соцсети
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