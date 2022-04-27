27.04.2022
20:53
217
Якутия
Верхневилюйцы верхом на конях отметили юбилей республики
В селе Ботулу Верхневилюйского улуса провели парад на лошадях.
Источник: Соцсети
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