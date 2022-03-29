Вердикт присяжных: виновен

В г. Мирном на основании вердикта присяжных заседателей мужчина осужден к 12 годам лишения свободы.

Прокуратурой г. Мирного поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Сунтарского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ – убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку.

Уголовное дело по ходатайству подсудимого рассмотрено с участием коллегии присяжных заседателей.

В суде установлено, что подсудимый, в сентябре 2019 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире своего знакомого в п. Светлый Мирнинского района, нанес ему два удара ножом в область грудной клетки, от которых потерпевший скончался на месте преступления.

По результатам рассмотрения уголовного дела на основании вердикта коллегии присяжных заседателей Мирнинский районный суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимого к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также назначил дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком на срок 1 год.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

Пресс-служба прокуратуры республики