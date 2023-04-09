Вербное воскресенье. Все самые важные приметы, традиции и обряды праздника

До сих пор освященные веточки вербы народ наделяет очистительными свойствами от порчи и сглаза для домашнего скота, от хищников и злого глаза недобрых соседей. Поэтому в наше время в некоторых местах России, Украины и Белоруссии еще сохранились обычаи, традиции и обряды, совершаемые именно на вербное воскресенье.

В народе считают, что вода с вербой помогает избавиться от многих болезней. Поэтому купали младенцев в оде с вербными почками. Так же существует поверье, что если вбить на угол дома освященный колышек вербы, то природная трусость членов семьи уйдет.

В дореволюционной Руси в Вербное воскресенье устраивались катания на лодках, на реках и прудах, народные гулянья и так называемые вербные проезды карет с молодыми девушками по Красной площади, своеобразный «парад невест».

Что делают с вербными веточками после освящения?

Вербные почки, сережки и веточки, освещенные в церкви славяне применяли по-разному:

На Украине дети съедали вербные почки, чтобы горло не болело;

В России пеки печенье, лесенки с вербными косточками и скармливали его скоту;

При выходе из церкви необходимо съесть 9 вербных почек, чтобы не болели зубы;

В Белоруссии было принято по традиции на вербную неделю вербные веточки относить на кладбище на могилы родственников.

Зачем святят ветки вербы в церкви?

Веточки вербы святят и носят в церковь, потому что освященные в церкви, считают наделенными большой духовной силой. Поэтому больной человек может использовать ее для лечения.

При этом в народе ранее считалось что надо веточкой вербы быть по телу, приговаривая: «Святой Дух, через вербу входи — болезнь уводи. Верба придет — болезнь унесет».

Суеверия на вербное воскресенье

Решить проблемы с бессонницей, помочь в решении важных дел, даже любовные проблемы решаются с помощью вербы. Молодые девушки с нетерпением ждали Вербную неделю. Ведь в эти дни можно подумать с утра о понравившемся парне, а к вечеру он придет в гости. Вербное воскресенье наделялось такой энергетикой, которая могла помочь воплотить в действительность сокровенные мысли и желания.

Еще один обычай. Если в Вербное воскресенье посадить комнатное растение, то считалось, что оно привлечет в дом достаток и богатство.

При этом необходимо соблюсти все тонкости этого обряда. Растение необходимо сажать с толстыми листьями. Лучше всего подойдут растения «денежное» или «долларовое» дерево. Но, если ваше растение в течение месяца завянет, то предстоит вам прожить. Всю оставшуюся жизнь в бедности.

Семейный оберег на Вербное воскресенье

По славянской традиции семейный оберег делается именно в этот праздник. Для него вам необходимо взять столько веточек вербы, сколько членов в семье. На утренней заре надо связать эти веточки в пучок. Пойти в церковь на службу и освятить их.

По возвращении домой надо выпить священной воды и заплести косу из вербных веточек, при этом представить, что все члены вашей семьи взялись за руки и образовали круг.

После этого самый старший член семьи перед иконой Божией Матери доложен прочесть эти слова: «Вербой святой Павел махал, от нас недругов отгонял. Как правда, что Вербное воскресенье чтут, так и правда, что злые люди не пристанут. Аминь». Читать сова надо 3 раза. А венок нужно хранить у икон весь год, до следующего праздника Вербного воскресенья.

Что запрещено делать в Вербное Воскресенье?

Как и в любой религиозный праздничный день, в Вербное воскресенье запрещено работать. Поэтому лучше всего заранее приготовить все горячие блюда, при этом помнить, что еще длится Великий пост. Поэтому кушанья должны быть умеренными и постными.

Еще одно поверье, в Вербное воскресенье нельзя расчесывать волосы. Но это вам решать, ходить нечесаному, или соблюдать старинные традиции.

Народные приметы на Вербное воскресенье