Вербное воскресенье: литургия в Преображенском соборе Якутска

В день Праздника Входа Господня во Иерусалим, архиепископ Якутский и Ленский Роман возглавил Божественную литургию в Преображенском Кафедральном соборе г. Якутска. Его Высокопреосвященству сослужили клирики собора. С Праздником ! тгк Якутия православная

Фото: тгк Якутия православная Источник: тгк Якутия православная

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