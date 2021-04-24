Вербное воскресенье 2021: что нельзя делать, традиции, приметы 25 апреля

Вербное Воскресение является одной из самых значимых дат в жизни каждого христианина. Этот светлый и чистый праздник наступает за семь дней до Пасхи и приходится в 2021 году на 25 апреля.

Это день, когда Сын Божий вошел в Иерусалим, поэтому другое его название — «Вход Господень в Иерусалим». Произошло это знаменательное событие после того, как Иисус провел воскрешение Лазаря. Как подготовиться к этой праздничной дате, и с какими традициями издавна связано Вербное воскресенье? Обо всем по порядку!

История праздника

Таинство воскрешения Лазаря не осталось без внимания народа Израиля: слухи пошли по всем городам и поселениям.

Преисполненный благоговения народ уверовал, что Христос – это обещанный царь, который избавит его от рабства. Согласно древним традициям, чтобы возвестить о мирных намерениях, в город следовало въехать на осле. Иисуса народ радостно встретил с пальмовыми ветвями в руках. Позже этот день получил название Пальмового.

Праздник Входа Господня в Иерусалим известен с первых веков христианства. Уже в III веке его упоминает в своем поучении святитель Мефодий Патарский. Святые отцы Амвросий Медиоланский и Епифаний Кипрский, жившие в IV веке, в своих проповедях говорят о том, что праздник совершается торжественно, множество верующих идут в этот день торжественным крестным ходом с пальмовыми ветвями в руках. Поэтому праздник получил и другое название — Недели ваий или цветоносной. Поскольку на Руси климат холодный, пальмы не растут, их заменили вербой, на которой как раз в это время распускаются пушистые сережки. Отсюда и народное название праздника — Вербное воскресенье. В этот день разрешается пища с рыбой.

Традиции Вербного Воскресения

Среди главных традиций – ночное бдение в храме (см. примечание по коронавирусу). С собой нужно принести веточку вербы и освятить ее. По возвращении из церкви было принято легонько ударить домочадцев освященной веточкой, очищая их от сглаза и порчи, привлекая силу и здоровье на весь год.

Кстати, вербу рвали только с молодых и крепких деревьев, избегая старых растений с больными и сухими ветвями. Также нельзя рвать вербу с деревьев, растущих недалеко от кладбища, и тех, которые склоняют ветви над водой.

Вербное воскресенье — это последний день, когда христианин может немного отдохнуть душой и телом и набраться сил перед главным испытанием — Страстной неделей, предваряющей Светлую пасху Христову.

Крайне нежелательно выполнять все виды работ, требующие приложение каких-либо физических усилий. Вербное воскресенье является выходным днём, который необходимо проводить в тихой и спокойной атмосфере. Лучше провести день в окружении близких и родных людей дома.

В России верба стала символом праздника

Верба — символ праздника для православных верующих на Руси.

Освященную вербу в доме принято хранить в течение года — до следующего праздника. Издревле в день Вербного Воскресения проводили базары и ярмарки с гуляниями, каруселями и играми. Вечером устраивали праздничное застолье, однако блюда были постными, так как в этот день еще действует Великий пост перед Пасхой.

С вербой связано много поговорок и примет: «На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил», «Скотину выгоняют в поле в первый раз (на Егория вешнего) вербой с Вербного воскресенья», «Если вербная неделя ведряная, с утренниками, то яри хороши будут», «На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут», «Верба распутицу ведёт, гонит с реки последний лёд», «Не верба бьёт, а старый грех».

Народные приметы Вербного воскресенья 2021:

Давние верования утверждают, что в день праздника нельзя выгонять скотину на пастбища – будет болеть.

В Вербное Воскресение ничего нельзя делать по дому – убирать, хлопотать по хозяйству, шить и готовить горячую еду.

Чтобы волосы были красивыми и здоровыми, молодые девушки долго расчесывали их, а затем гребень помещали в воду, которой поливали вербы, растущие практически у каждого дома.

До сих пор существует примета, что если ветер в этот день дует сильно, то лето будет ветреным.

Спокойная и ясная погода на Вербное Воскресение – к богатому урожаю, а заморозки ночью – к хорошим яровым хлебам.

Поверья в Вербное воскресенье 2021: