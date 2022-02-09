Верблюды, бизоны, овцебыки воссоздадут «мамонтовые степи» в Якутии

Резидент АЗРФ создал научно-экспериментальное животноводческое хозяйство: в заполярную Якутию завезли бизонов, коз и верблюдов

Животные вытесняют из пастбищ низкопродуктивную растительность, формируют травяные и злаковые сообщества, повышают плодородие почв Крайнего Севера, предотвращая таяние вечной мерзлоты

В Нижнеколымском районе Якутии индивидуальный предприниматель Никита Зимов, резидент Арктической зоны РФ, развернул экспериментальное животноводческое хозяйство – построил помещения для скота и завез бизонов, коз и верблюдов. Предприятие расположено на территории природного заказника «Плейстоценовый парк» и является частью амбициозного проекта по воссозданию тундростепи в Заполярье, автор которого известный российский ученый-эколог Сергей Зимов.

«В рамках реализации проекта на территории заказника были построены помещения для животных, приобретены и завезены 10 верблюдов и 40 коз из Чувашии, 12 американских степных бизонов из Дании», – сообщил Никита Зимов.

Авторы научного эксперимента уверены в возможности воссоздания экосистемы «мамонтовых степей» на территории, где сейчас растут мхи, вечнозелёные кустарники и тундровый лес. Для этого территория заказника, расположенного недалеко от поселка Черский, активно заселяется животными, способными выжить в суровых северных условиях.

«Животные дадут возможность травам и злакам получить конкурентное преимущество и позволят формировать богатые луга. Кроме влияния на климатическую ситуацию, проект несёт с собой ряд социально-экономических выгод, таких как привлечение туристов, восстановление богатства дикой природы и, как следствие, улучшение ресурсной базы для коренных народов», – утверждает Никита Зимов.

Вытаптывание снега на зимних пастбищах позволит сохранять вечную мерзлоту, таяние которой грозит разрушением зданий, объектов инфраструктуры и выбросами парниковых газов в атмосферу. Вдобавок, травы и злаки, которые светлее лесов и кустарников, дают прямое охлаждение климата через эффект альбедо. Такие растения, кроме того, эффективнее поглощают диоксид углерода из атмосферы.

«Сейчас во многих странах мира существует тренд на снижение углеродного следа. Считается, что в этом деле может помочь посадка деревьев, но в силу климатических условий, деревья на Севере России редкие, низкие и долго растут. Плюс ко всему, подвержены пожарам. Травы и злаки же, создают мощные и глубокие корни, которые позволяют накапливать от 100 до 300 граммов углерода на квадратный метр в год. Если возродить пастбищные экосистемы на значительной территории российской Арктики, то Россия до 2060 года станет углеродно-нейтральной», – заявил Никита Зимов.

По соглашению с единым институтом развития – Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, общий объем инвестиций в проект составил более 2 млн рублей. Статус резидента АЗРФ позволяет проекту экономить средства за счет льгот по налоговым и страховым взносам. В свою очередь, это дает возможность направлять больше денег на проведение экспериментов, обустройство территории и приобретение животных.

«Как резиденту АЗРФ, проекту Никиты Зимова до конца 2025 года обнулены налоги на имущество. Ему также в течение 10 лет будут субсидироваться 75% страховых взносов», – отметила Александра Пахомова, заместитель директора по вопросам Арктики ООО «Индустриальный парк «Кангалассы» (дочернее общество КРДВ).

Кроме этого, статус резидента АЗРФ дает предпринимателю возможность получить доступ к субсидированию процентной ставки по кредитам на инвестиционную деятельность, получить в упрощенном порядке земельный участок, применять процедуру свободной таможенной зоны и прочие неналоговые преференции.

В 2022 году предприниматель планирует завоз 25 овцебыков и завершение строительства 20-километрового забора вокруг территории животноводческого хозяйства. Он так же намерен освоить новое направление бизнеса, занявшись транспортными перевозками в рамках северного завоза. Для этого будут задействованы уже имеющиеся две единицы большегрузной техники, приобретены новые машины. «Для реализации этих планов льготные кредиты по линии АЗРФ будут как нельзя кстати», – подытожил Зимов.

По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, в настоящее время заключено 315 соглашений с резидентами Арктической зоны РФ, которые планируют реализовать проекты на сумму 368 млрд рублей и трудоустроить 14,5 тыс. человек. Подать заявку на получение статуса резидента АЗРФ можно на портале Arctic Russia.