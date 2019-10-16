Верблюд появился в Алдане

В рамках республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA» сегодня в центральном городском сквере Алдана открылся новый арт-объект. Верблюжонок с подсветкой в ночное время станет символом культового места горожан.

Выбор верблюда не случаен. Старожилы города ещё помнят времена, когда верблюды в 20-м веке на разработках золота служили гужевым транспортом. Арт-объект имеет длину три метра, ширину — четыре. Идея создания принадлежит молодому художнику Афанасию Захарову.

«В первую очередь во время разработки идеи я опирался на историю Алдана. Мне рассказывали, как в 20-30-е годы прошлого столетия верблюды перевозили золото и различные товары с юга. В холодных и суровых условиях Якутии эти животные сыграли ключевую роль. В какой-то степени благодаря им выросло несколько поколений. В этой связи я украсил арт-объект лепестками как символ жизни и надежды. Соединенные в узор, листья представляют сплоченный народ. Белый цвет также символизирует жизнеутверждающее начало, символ мира и справедливости», — поделился Афанасий Захаров.

Своим искусством художник надеется, что люди будут помнить историю своей земли. К сожалению, на открытие он не смог приехать.

На празднике собрались работники администрации города, жители и представитель фестиваля художница Кыыдаана Игнатьева. С песнями, танцами и громким фейерверком завершилось торжественное открытие. Затем художница провела два творческих мастер-класса для детей во Дворце культуры, где рассказала о ходе работы первого республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» и о процессе создания муралов, арт-объектов ещё в восемнадцати городах и селах Якутии.

Первый мастер-класс состоялся для учащихся художественного отделения Алданской детской школы искусств имени А.Т. Никитина. Кыыдаана поделилась техникой работы с гуашью. Вместе они нарисовали верблюжонка. Следующее творческое занятие ждало уже для особенных детей. После творческих занятий в дар от фестиваля школа получила художественные материалы на сумму 24 000 рублей.

Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает свою работу. Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года созданы порядка пятнадцать арт-объектов в общественных пространствах в городах Якутск, Вилюйск, Нерюнгри, Нюрба, Удачный, Среднеколымск, Олёкминск, Алдане и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Остались еще четыре инсталляции и скульптуры в Мирном, Ленске, Покровске и Верхоянске. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.