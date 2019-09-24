Вера Троева, выбравшая Жизнь Мечты

ВЕРА — изменит вашу жизнь к лучшему

На первый взгляд жизнь астролога, специалиста Фэн-Шуй, Ба-Цзы, ученицы легендарных Лиллиан ТУ, Рэймонда ЛО и Тони ТАНА Веры ТРОЕВОЙ похожа на сказку: в совершенстве владеет английским и французским языками, путешествует по всему миру, достойно зарабатывает на жизнь любимой работой и выглядит превосходно.

«Каждый день жить жизнью своей мечты может каждый, нужно только найти гармонию со своим внутренним миром», — убеждена Вера. В родном Якутске Вера Троева проводит в год всего пару недель, в основном, живет между Москвой и Сочи. И несколько месяцев в году она путешествует по всему миру. SakhaLife успел встретиться и побеседовать с этой неординарной девушкой.

Вера — человек, который всегда стремится узнать и увидеть что-то новое. Нет дела, которое человек с желанием не мог бы освоить. Выпускница кафедры английского и французского языков СВФУ четыре года жила в Таиланде, где успешно работала риэлтором. Там она и увлеклась всерьез восточными практиками Фэн-Шуй и Ба-Цзы. Вера решила учиться у лучших мастеров, несмотря ни на что. Например, попасть на обучение к всемирно известной Лиллиан ТУ почти невозможно и очень дорого. К тому же, нужно приехать к ней в Малайзию. Но оно того стоит, считает Вера Троева. «У каждого мастера — свои особенные практики. Больше всех мне импонирует учение Лиллиан ТУ. Она прирожденный оратор. Даже самые сложные и непонятные вещи с ее подачи воспринимаются с легкостью. Удобно то, что все уроки ведутся только на английском. Поэтому на ее курсы может прийти человек с любой точки планеты», — поделилась Вера.

Якутянка прошла обучение на высшем уровне — выиграла первое место в конкурсе и теперь является официальным амбассадором Лиллиан Ту. Сейчас она изучает психоанализ в Московском психологическом институте, чтобы еще лучше понимать своих клиентов. Расширяя свои возможности, Вера также овладевает нумерологией.

И при этом девушка живет в свое удовольствие. Путешествует по всему миру. Может слетать в другую страну на кулинарный мастер-класс к вдохновляющему специалисту. Так, на курсы итальянской кухни она записалась за полгода, такова очередь и востребованность специалиста. При готовке блюд завязался разговор, потом знакомство получило продолжение. И вот, в следующем сезоне Вера Троева станет именитому шеф-повару и преподавателю уже партнером — преподавателем восточных практик.

Опытная путешественница, она всегда берет с собой все средства по уходу, чтоб не тратить время и деньги в другой стране. Но однажды авиакомпания отправила ее чемодан по другому направлению. А Вера в Париж прилетела на свидание, так что пришлось покупать все на месте.

Консультации Веры невероятно увлекательны. Она советует, какие цвета носить для удачи, а каких избегать, как оформить жилище, какие украшения предпочтительны. Как усилить свою небесную удачу и нивелировать слабые позиции.

Клиенты записываются на консультации по Ба-Цзы, 12 Дворцов и Фэн-Шуй к мастеру Троевой за несколько месяцев. Вера проводит, минимум, четыре консультации в день, почти всегда дистанционно. Так же дистанционно проходят вебинары на сервисе инстаграмм. Но консультации по расстановке квартиры она ведет только на месте, техплана и фотографий, видео, как правило, недостаточно. При выездах по Фэн-Шуй с ней всегда верный компас, красивый и профессиональный, чтобы быть уверенной на 100% во всех замерах.

Путешественник — это призвание. Например, в этом году на конец сентября Вера насчитывает 29 перелетов.

По астрологии, у людей нет подходящей страны или города, но есть направления, которые им помогают. Есть даже личности, которым благоволит весь мир! Сама Вера признается, что лучше всего чувствует себя во Франции. «Там я всегда хожу с вот таким радостным лицом», — улыбается она. Через несколько дней, опять аэропорт и самолет, уносящий вдаль… «Мне никогда не скучно с самой собой, поэтому я предпочитаю путешествовать одна. Хотя не совсем, со мной всегда мое дружественное животное — свинка», — Вера показывает свою симпатичную серебряную свинку — сережки, которая всегда оберегают ее и помогают. «Дружественное животное есть у каждого человека. Его облик всегда можно носить при себе. Будь это принт на футболке, брелок или чехол телефона. Но лучше всего подходят украшения — они ближе к телу, напитываются энергией человека. Можно также держать в доме фигурки и изображения своих друзей. Даже когда животные хранители лежат в доме, но запечатанные в коробках, жизнь идет совсем иначе», — продолжила она.

В России, Фэн-Шуй намного популярнее чем в странах Европы. Вера рассказала, что большинство европейцев еще не приняли этого учения: «Мои друзья из Европы всегда сначала скептически относятся к моей профессии. Часто, узнав что я астролог, просят просчитать те или иные даты и события. Но если я на отдыхе, не соглашаюсь. Ведь я, например, не прошу с ходу полечить мне зубы. Но если все же показать одну из практик, ребята всегда поражаются их точности и действенности».

Что касается стран динамично развивающейся Юго-Восточной Азии, там все на практике. Например, Сингапур — процветающий город, построенный по всем канонам Фэн-Шуй. Исключением является лишь отель и казино Марина Бэй, за которыми закрепилась темная слава. Известно также, что президент США Дональд ТРАМП активно использует Фэн-Шуй, чтобы увеличить свою прибыль и добиться еще большего успеха в бизнесе.

На вопрос, как показался Якутск, Вера вздыхает: «Я люблю Якутск, потому что тут живут мои родные, это был мой город. Но, честно говоря, возникает вопрос, почему город не приберут? Деньги не приходят туда, где грязно. Как люди могут процветать в городе, где грязь? Я посетила много квартир, у всех все чисто, красиво, но стоит выйти на улицу – и кругом анти — фэн-шуй. Якутянки очень красивые, каждая вторая – красотка. Но у многих заниженная самооценка».

Самой Вере никто не преподнес ее теперешнюю жизнь в готовом виде. Она всего добилась сама, и продолжает совершенствоваться.

Вера Троева — позитивный астролог. Она убеждена, что нет безвыходных ситуаций. Даже если люди не полностью совместимы по звездам, любовь побеждает все! Если постараться и работать над своими слабыми и сильными сторонами, можно все исправить. Тем более, если человек знает, чего ему не хватает, своими силами может это исправить.

Будущее – многовариативно, и Вера старается озвучивать клиентам только позитивные сценарии. Астролог Троева предлагает людям быть активнее, брать инициативу в свои руки, а не выступать пассивным объектом. К примеру, звезды говорят, что в следующем году вам предстоят большие изменения. Человек не знает, позитивные или негативные. Ну, так инициируй эти перемены сам! Сделай ремонт, перейди на работу мечты, отправься в путешествие.

Как говорит Вера, все учения помогают человеку добиться желаемого, но самое главное – сама личность, и делать все надо самим!

У Веры Троевой – невероятная сила духа, она нашла в себе силы жить жизнью мечты, когда кругом так много стенающих на трудности и проблемы, что иногда кажется, будто это – норма жизни. Но вот появляется на траектории нашей жизни человек, который кажется везунчиком, любимцем Вселенной, а потом понимаешь, что это его собственный выбор, работа его души.

«Я так хочу, чтобы люди поверили, что в жизни возможно ВСЕ! Надо только верить в себя, и желательно брать на вооружение тысячелетние практики», — говорит Вера Троева.

До 30 сентября Вера Троева в Якутске, а потом опять улетит в дальние страны, большие города. Но связаться с ней всегда можно в инстаграмм @wowtroeva Телефон для записей: 8 918 90 888 68.

Вера, спасибо, что ты есть! Ты нас вдохновляешь!